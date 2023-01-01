دولار بربادوسي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل BBD إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bbd
٣٬٣٥٦٫٠٥ ttd

1.00000 BBD = 3.35605 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:38 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BBD إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BBD → 0 TTD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063788.36791.434931.660090.957418.2176
1GBP1.1583511.2321102.3581.66211.92291.10921.1017
1USD0.94010.811622183.0761.3491.560670.9000517.1266
1INR0.01131630.009769640.012037210.01623810.01878610.01083410.206156

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بربادوسي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BBD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BBD الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بربادوسي

BBD إلى USD

BBD إلى SGD

BBD إلى EUR

BBD إلى ZAR

BBD إلى GBP

BBD إلى CAD

BBD إلى NGN

BBD إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بربادوسي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 BBD3.35605 TTD
5 BBD16.78025 TTD
10 BBD33.56050 TTD
20 BBD67.12100 TTD
50 BBD167.80250 TTD
100 BBD335.60500 TTD
250 BBD839.01250 TTD
500 BBD1678.02500 TTD
1000 BBD3356.05000 TTD
2000 BBD6712.10000 TTD
5000 BBD16780.25000 TTD
10000 BBD33560.50000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دولار بربادوسي
1 TTD0.29797 BBD
5 TTD1.48984 BBD
10 TTD2.97969 BBD
20 TTD5.95938 BBD
50 TTD14.89845 BBD
100 TTD29.79690 BBD
250 TTD74.49225 BBD
500 TTD148.98450 BBD
1000 TTD297.96900 BBD
2000 TTD595.93800 BBD
5000 TTD1489.84500 BBD
10000 TTD2979.69000 BBD