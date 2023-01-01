فلورن أروبي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل AWG إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ awg
٤٬٤٥٤٫١٤ mop

1.00000 AWG = 4.45414 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 3:48 UTC
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AWG إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AWG → 0 MOP
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.0635588.3891.434891.658950.957318.2206
1GBP1.1586111.23225102.4091.662491.922091.1091421.1108
1USD0.940250.811524183.10751.349151.559820.900117.1319
1INR0.01131360.009764750.012032610.01623380.01876870.01083060.206141

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فلورن أروبي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AWG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AWG الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Aruban florin

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AWG إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Aruban Florin / Macanese Pataca
1 AWG4.45414 MOP
5 AWG22.27070 MOP
10 AWG44.54140 MOP
20 AWG89.08280 MOP
50 AWG222.70700 MOP
100 AWG445.41400 MOP
250 AWG1113.53500 MOP
500 AWG2227.07000 MOP
1000 AWG4454.14000 MOP
2000 AWG8908.28000 MOP
5000 AWG22270.70000 MOP
10000 AWG44541.40000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / Aruban Florin
1 MOP0.22451 AWG
5 MOP1.12255 AWG
10 MOP2.24510 AWG
20 MOP4.49020 AWG
50 MOP11.22550 AWG
100 MOP22.45100 AWG
250 MOP56.12750 AWG
500 MOP112.25500 AWG
1000 MOP224.51000 AWG
2000 MOP449.02000 AWG
5000 MOP1122.55000 AWG
10000 MOP2245.10000 AWG