درام أرميني إلى بات تايلاندي

تحويل AMD إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٩٣٫٨٤ thb

1.00000 AMD = 0.09384 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 2:49 UTC
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AMD إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863051.0622588.3751.433931.657820.9567518.2053
1GBP1.1586811.2308102.3981.661461.920871.1085721.0939
1USD0.94140.81248183.1961.34991.560670.900717.1384
1INR0.01131540.009765850.012019810.01622550.0187590.01082620.206

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / باهت تايلندي
1 AMD0.09384 THB
5 AMD0.46920 THB
10 AMD0.93840 THB
20 AMD1.87680 THB
50 AMD4.69200 THB
100 AMD9.38399 THB
250 AMD23.45998 THB
500 AMD46.91995 THB
1000 AMD93.83990 THB
2000 AMD187.67980 THB
5000 AMD469.19950 THB
10000 AMD938.39900 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / درام أرمينية
1 THB10.65640 AMD
5 THB53.28200 AMD
10 THB106.56400 AMD
20 THB213.12800 AMD
50 THB532.82000 AMD
100 THB1065.64000 AMD
250 THB2664.10000 AMD
500 THB5328.20000 AMD
1000 THB10656.40000 AMD
2000 THB21312.80000 AMD
5000 THB53282.00000 AMD
10000 THB106564.00000 AMD