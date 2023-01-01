1 درام أرميني إلى بات تايلاندي

تحويل AMD إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

1 amd
0.09 thb

1.00000 AMD = 0.08816 THB

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / باهت تايلندي
1 AMD0.08816 THB
5 AMD0.44081 THB
10 AMD0.88161 THB
20 AMD1.76323 THB
50 AMD4.40807 THB
100 AMD8.81614 THB
250 AMD22.04035 THB
500 AMD44.08070 THB
1000 AMD88.16140 THB
2000 AMD176.32280 THB
5000 AMD440.80700 THB
10000 AMD881.61400 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / درام أرمينية
1 THB11.34280 AMD
5 THB56.71400 AMD
10 THB113.42800 AMD
20 THB226.85600 AMD
50 THB567.14000 AMD
100 THB1134.28000 AMD
250 THB2835.70000 AMD
500 THB5671.40000 AMD
1000 THB11342.80000 AMD
2000 THB22685.60000 AMD
5000 THB56714.00000 AMD
10000 THB113428.00000 AMD