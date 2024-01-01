İsviçre frangından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile XPF → ISK çevirin

1.000 xpf
1.255,36 isk

1,000₣ XPF = 1,255kr ISK

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → ISK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,25821,2608
Düşük1,24251,2425
Ortalama1,25121,2529
Değişim0.91%-0.02%
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1 XPF → ISK istatistikleri

XPF → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2582, en düşük 1,2425 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2512 oldu. XPF → ISK kurundaki değişiklik 0.91 değerindeydi.

XPF → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,2608, en düşük 1,2425 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2529 oldu. XPF → ISK kurundaki değişiklik -0.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / İzlanda Kronu
1 XPF1,25536 ISK
5 XPF6,27680 ISK
10 XPF12,55360 ISK
20 XPF25,10720 ISK
50 XPF62,76800 ISK
100 XPF125,53600 ISK
250 XPF313,84000 ISK
500 XPF627,68000 ISK
1000 XPF1.255,36000 ISK
2000 XPF2.510,72000 ISK
5000 XPF6.276,80000 ISK
10000 XPF12.553,60000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / CFP Frangı
1 ISK0,79659 XPF
5 ISK3,98293 XPF
10 ISK7,96585 XPF
20 ISK15,93170 XPF
50 ISK39,82925 XPF
100 ISK79,65850 XPF
250 ISK199,14625 XPF
500 ISK398,29250 XPF
1000 ISK796,58500 XPF
2000 ISK1.593,17000 XPF
5000 ISK3.982,92500 XPF
10000 ISK7.965,85000 XPF