bin Vanuatu vatusundan İsviçre frangına
Reel döviz kuru ile VUV → CHF çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vanuatu vatusundan İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları İsviçre Frangı / Vanuatu Vatusu
|1 CHF
|133.34100 VUV
|5 CHF
|666.70500 VUV
|10 CHF
|1333.41000 VUV
|20 CHF
|2666.82000 VUV
|50 CHF
|6667.05000 VUV
|100 CHF
|13334.10000 VUV
|250 CHF
|33335.25000 VUV
|500 CHF
|66670.50000 VUV
|1000 CHF
|133341.00000 VUV
|2000 CHF
|266682.00000 VUV
|5000 CHF
|666705.00000 VUV
|10000 CHF
|1333410.00000 VUV