bin Vanuatu vatusundan İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile VUV → CHF çevirin

1000 vuv
7.50 chf

1.00000 VUV = 0.00750 CHF

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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VUV → CHF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VUV → 0 CHF
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Vanuatu vatusundan İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vanuatu vatusu

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

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plane
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / İsviçre Frangı
1 VUV0.00750 CHF
5 VUV0.03750 CHF
10 VUV0.07500 CHF
20 VUV0.14999 CHF
50 VUV0.37498 CHF
100 VUV0.74996 CHF
250 VUV1.87490 CHF
500 VUV3.74980 CHF
1000 VUV7.49959 CHF
2000 VUV14.99918 CHF
5000 VUV37.49795 CHF
10000 VUV74.99590 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Vanuatu Vatusu
1 CHF133.34100 VUV
5 CHF666.70500 VUV
10 CHF1333.41000 VUV
20 CHF2666.82000 VUV
50 CHF6667.05000 VUV
100 CHF13334.10000 VUV
250 CHF33335.25000 VUV
500 CHF66670.50000 VUV
1000 CHF133341.00000 VUV
2000 CHF266682.00000 VUV
5000 CHF666705.00000 VUV
10000 CHF1333410.00000 VUV