10 İsviçre frangından Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile CHF → VUV çevirin

10 chf
1.332 vuv

1,000 CHF = 133,2 VUV

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,940,80383,6091,3771,547153,2651,684
1 EUR1,06410,85588,9691,4661,647163,0851,792
1 GBP1,2451,171104,0941,7151,927190,8152,097
1 INR0,0120,0110,0110,0160,0191,8330,02

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İsviçre frangından Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CHF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CHF → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsviçre frangı için en iyi döviz çiftleri

CHF → USD

CHF → EUR

CHF → GBP

CHF → INR

CHF → CAD

CHF → AUD

CHF → JPY

CHF → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Vanuatu Vatusu
1 CHF133,16600 VUV
5 CHF665,83000 VUV
10 CHF1.331,66000 VUV
20 CHF2.663,32000 VUV
50 CHF6.658,30000 VUV
100 CHF13.316,60000 VUV
250 CHF33.291,50000 VUV
500 CHF66.583,00000 VUV
1000 CHF133.166,00000 VUV
2000 CHF266.332,00000 VUV
5000 CHF665.830,00000 VUV
10000 CHF1.331.660,00000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / İsviçre Frangı
1 VUV0,00751 CHF
5 VUV0,03755 CHF
10 VUV0,07509 CHF
20 VUV0,15019 CHF
50 VUV0,37547 CHF
100 VUV0,75094 CHF
250 VUV1,87736 CHF
500 VUV3,75472 CHF
1000 VUV7,50944 CHF
2000 VUV15,01888 CHF
5000 VUV37,54720 CHF
10000 VUV75,09440 CHF