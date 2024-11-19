Vanuatu vatusundan İsviçre frangına Geçmiş Döviz Kurları
Vanuatu vatusundan İsviçre frangına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Vanuatu vatusundan (VUV) İsviçre frangına (CHF) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 19-11-2019 ile 19-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, VUV - CHF için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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VUV → CHF çevrim grafiği
1 VUV = 0,00722 CHF
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Vanuatu vatusu → İsviçre frangı döviz kuru geçmişi
Bugünün Vanuatu vatusu İsviçre frangına döviz kuru şu anda 0,007, dünden bu yana %-0.069 değerinde değişti. Vanuatu vatusu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.546 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Vanuatu vatusu İsviçre frangına döviz kuru en yüksek değeri 0,007 (14-11-2024) ile en düşük değeri 0,007 (18-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %1.086 artış ile 18-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vanuatu vatusundan İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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