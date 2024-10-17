瓦努阿图瓦图 至瑞士法郎 汇率历史

今日 瓦努阿图瓦图 至瑞士法郎 的汇率目前为 0.007，较昨日变动 -0.382%。过去一周，瓦努阿图瓦图 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.164%。

过去一周，瓦努阿图瓦图 至瑞士法郎 的汇率在 17-10-2024 的最高点 0.007 和 22-10-2024 的最低点 0.007 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 17-10-2024，价值增加了 0.377%。