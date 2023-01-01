500 Vietnam dongundan Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile VND → TND çevirin

500 vnd
0,065 tnd

1.00000 VND = 0.00013 TND

20:2 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

VND → TND çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VND → 0 TND
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vietnam dongu

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Tunus Dinarı
1 VND0.00013 TND
5 VND0.00065 TND
10 VND0.00130 TND
20 VND0.00260 TND
50 VND0.00649 TND
100 VND0.01299 TND
250 VND0.03247 TND
500 VND0.06494 TND
1000 VND0.12987 TND
2000 VND0.25974 TND
5000 VND0.64935 TND
10000 VND1.29870 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Vietnam Dongu
1 TND7699.98000 VND
5 TND38499.90000 VND
10 TND76999.80000 VND
20 TND153999.60000 VND
50 TND384999.00000 VND
100 TND769998.00000 VND
250 TND1924995.00000 VND
500 TND3849990.00000 VND
1000 TND7699980.00000 VND
2000 TND15399960.00000 VND
5000 TND38499900.00000 VND
10000 TND76999800.00000 VND