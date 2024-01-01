Vietnam dongundan Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile VND → RWF çevirin

1.000 vnd
52 rwf

1.00000 VND = 0.05209 RWF

01:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554551.0765589.35051.451141.653310.94809518.3621
1 GBP1.1689711.25845104.4481.696331.932661.1082921.4646
1 USD0.92890.794628182.99711.347951.535740.880717.0564
1 INR0.01119190.009574170.012048610.01624090.01850360.01061120.205506

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → THB

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Ruanda Frangı
1 VND0.05209 RWF
5 VND0.26047 RWF
10 VND0.52095 RWF
20 VND1.04189 RWF
50 VND2.60473 RWF
100 VND5.20946 RWF
250 VND13.02365 RWF
500 VND26.04730 RWF
1000 VND52.09460 RWF
2000 VND104.18920 RWF
5000 VND260.47300 RWF
10000 VND520.94600 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Vietnam Dongu
1 RWF19.19590 VND
5 RWF95.97950 VND
10 RWF191.95900 VND
20 RWF383.91800 VND
50 RWF959.79500 VND
100 RWF1919.59000 VND
250 RWF4798.97500 VND
500 RWF9597.95000 VND
1000 RWF19195.90000 VND
2000 RWF38391.80000 VND
5000 RWF95979.50000 VND
10000 RWF191959.00000 VND