1 Ruanda frangından Vietnam donguna
Reel döviz kuru ile RWF → VND çevirin
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|1 RWF → VND
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|19,4133
|19,6711
|Düşük
|19,1481
|19,1481
|Ortalama
|19,3050
|19,4582
|Değişim
|-1.37%
|-2.44%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 RWF → VND istatistikleri
RWF → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 19,4133, en düşük 19,1481 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 19,3050 oldu. RWF → VND kurundaki değişiklik -1.37 değerindeydi.
RWF → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 19,6711, en düşük 19,1481 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 19,4582 oldu. RWF → VND kurundaki değişiklik -2.44 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Ruanda frangından Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Ruanda Frangı
|1000 VND
|52,22460 RWF
|2000 VND
|104,44920 RWF
|5000 VND
|261,12300 RWF
|10000 VND
|522,24600 RWF
|20000 VND
|1.044,49200 RWF
|50000 VND
|2.611,23000 RWF
|100000 VND
|5.222,46000 RWF
|200000 VND
|10.444,92000 RWF
|500000 VND
|26.112,30000 RWF
|1000000 VND
|52.224,60000 RWF
|2000000 VND
|104.449,20000 RWF
|5000000 VND
|261.123,00000 RWF