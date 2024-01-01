50 Ruanda frangından Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile RWF → VND çevirin

50 rwf
957 vnd

1,000R₣ RWF = 19,15₫ VND

07:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → VND çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → VNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek19,413319,6711
Düşük19,148119,1481
Ortalama19,305019,4582
Değişim-1.37%-2.44%
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1 RWF → VND istatistikleri

RWF → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 19,4133, en düşük 19,1481 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 19,3050 oldu. RWF → VND kurundaki değişiklik -1.37 değerindeydi.

RWF → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 19,6711, en düşük 19,1481 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 19,4582 oldu. RWF → VND kurundaki değişiklik -2.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9271,3860,7861,3341,53418,25683,738
1 EUR1,07911,4960,8481,4391,65619,69690,345
1 CAD0,7210,66910,5670,9621,10713,16760,397
1 GBP1,2721,1791,76411,6971,95223,226106,536

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Vietnam Dongu
1 RWF19,14810 VND
5 RWF95,74050 VND
10 RWF191,48100 VND
20 RWF382,96200 VND
50 RWF957,40500 VND
100 RWF1.914,81000 VND
250 RWF4.787,02500 VND
500 RWF9.574,05000 VND
1000 RWF19.148,10000 VND
2000 RWF38.296,20000 VND
5000 RWF95.740,50000 VND
10000 RWF191.481,00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Ruanda Frangı
1000 VND52,22460 RWF
2000 VND104,44920 RWF
5000 VND261,12300 RWF
10000 VND522,24600 RWF
20000 VND1.044,49200 RWF
50000 VND2.611,23000 RWF
100000 VND5.222,46000 RWF
200000 VND10.444,92000 RWF
500000 VND26.112,30000 RWF
1000000 VND52.224,60000 RWF
2000000 VND104.449,20000 RWF
5000000 VND261.123,00000 RWF