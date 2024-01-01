200.000 Vietnam dongundan Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile VND → RWF çevirin

1,000₫ VND = 0,05377R₣ RWF

03:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → RWF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RWF
1 VND → RWFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05410,0549
Düşük0,05330,0532
Ortalama0,05370,0540
Değişim0.07%1.14%
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1 VND → RWF istatistikleri

VND → RWF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0541, en düşük 0,0533 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0537 oldu. VND → RWF kurundaki değişiklik 0.07 değerindeydi.

VND → RWF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0549, en düşük 0,0532 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0540 oldu. VND → RWF kurundaki değişiklik 1.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - RWF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5350,9441,3381.389,721,40134,613154,06
1 AUD0,65210,6150,872905,4720,91322,552100,378
1 EUR1,061,62711,4181.472,761,48536,681163,265
1 SGD0,7471,1470,70511.038,421,04725,863115,116

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Ruanda Frangı
1000 VND53,77250 RWF
2000 VND107,54500 RWF
5000 VND268,86250 RWF
10000 VND537,72500 RWF
20000 VND1.075,45000 RWF
50000 VND2.688,62500 RWF
100000 VND5.377,25000 RWF
200000 VND10.754,50000 RWF
500000 VND26.886,25000 RWF
1000000 VND53.772,50000 RWF
2000000 VND107.545,00000 RWF
5000000 VND268.862,50000 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Vietnam Dongu
1 RWF18,59690 VND
5 RWF92,98450 VND
10 RWF185,96900 VND
20 RWF371,93800 VND
50 RWF929,84500 VND
100 RWF1.859,69000 VND
250 RWF4.649,22500 VND
500 RWF9.298,45000 VND
1000 RWF18.596,90000 VND
2000 RWF37.193,80000 VND
5000 RWF92.984,50000 VND
10000 RWF185.969,00000 VND