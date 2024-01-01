5.000.000 Vietnam dongundan Sırp dinarına
Reel döviz kuru ile VND → RSD çevirin
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VND → RSD çevrim grafiği
1 VND = 0,00434 RSD
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|1 VND → RSD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0044
|0,0044
|Düşük
|0,0042
|0,0042
|Ortalama
|0,0043
|0,0043
|Değişim
|1.55%
|3.29%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → RSD istatistikleri
VND → RSD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0044, en düşük 0,0042 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0043 oldu. VND → RSD kurundaki değişiklik 1.55 değerindeydi.
VND → RSD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0044, en düşük 0,0042 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0043 oldu. VND → RSD kurundaki değişiklik 3.29 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Sırp Dinarı
|1000 VND
|4,34434 RSD
|2000 VND
|8,68868 RSD
|5000 VND
|21,72170 RSD
|10000 VND
|43,44340 RSD
|20000 VND
|86,88680 RSD
|50000 VND
|217,21700 RSD
|100000 VND
|434,43400 RSD
|200000 VND
|868,86800 RSD
|500000 VND
|2.172,17000 RSD
|1000000 VND
|4.344,34000 RSD
|2000000 VND
|8.688,68000 RSD
|5000000 VND
|21.721,70000 RSD
|Çevrim kurları Sırp Dinarı / Vietnam Dongu
|1 RSD
|230,18500 VND
|5 RSD
|1.150,92500 VND
|10 RSD
|2.301,85000 VND
|20 RSD
|4.603,70000 VND
|50 RSD
|11.509,25000 VND
|100 RSD
|23.018,50000 VND
|250 RSD
|57.546,25000 VND
|500 RSD
|115.092,50000 VND
|1000 RSD
|230.185,00000 VND
|2000 RSD
|460.370,00000 VND
|5000 RSD
|1.150.925,00000 VND
|10000 RSD
|2.301.850,00000 VND