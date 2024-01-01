250 Sırp dinarından Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile RSD → VND çevirin

250 rsd
58.142 vnd

1,000РСД RSD = 232,6₫ VND

01:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → VND çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → VNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek237,0390237,0390
Düşük232,5670232,2850
Ortalama235,2289234,6810
Değişim-0.87%-0.44%
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1 RSD → VND istatistikleri

RSD → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 237,0390, en düşük 232,5670 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 235,2289 oldu. RSD → VND kurundaki değişiklik -0.87 değerindeydi.

RSD → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 237,0390, en düşük 232,2850 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 234,6810 oldu. RSD → VND kurundaki değişiklik -0.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,8890,78618,281,3861,33783,747
1 EUR1,079120,3840,84819,7271,4961,44390,376
1 MXN0,0530,04910,0420,9680,0730,0714,434
1 GBP1,2731,17924,038123,2641,7641,702106,576

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Vietnam Dongu
1 RSD232,56700 VND
5 RSD1.162,83500 VND
10 RSD2.325,67000 VND
20 RSD4.651,34000 VND
50 RSD11.628,35000 VND
100 RSD23.256,70000 VND
250 RSD58.141,75000 VND
500 RSD116.283,50000 VND
1000 RSD232.567,00000 VND
2000 RSD465.134,00000 VND
5000 RSD1.162.835,00000 VND
10000 RSD2.325.670,00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Sırp Dinarı
1000 VND4,29984 RSD
2000 VND8,59968 RSD
5000 VND21,49920 RSD
10000 VND42,99840 RSD
20000 VND85,99680 RSD
50000 VND214,99200 RSD
100000 VND429,98400 RSD
200000 VND859,96800 RSD
500000 VND2.149,92000 RSD
1000000 VND4.299,84000 RSD
2000000 VND8.599,68000 RSD
5000000 VND21.499,20000 RSD