50 Sırp dinarından Vietnam donguna
Reel döviz kuru ile RSD → VND çevirin
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|1 RSD → VND
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|237,0390
|237,0390
|Düşük
|232,5280
|232,2850
|Ortalama
|235,2276
|234,6806
|Değişim
|-0.89%
|-0.46%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 RSD → VND istatistikleri
RSD → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 237,0390, en düşük 232,5280 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 235,2276 oldu. RSD → VND kurundaki değişiklik -0.89 değerindeydi.
RSD → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 237,0390, en düşük 232,2850 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 234,6806 oldu. RSD → VND kurundaki değişiklik -0.46 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Sırp dinarından Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Sırp Dinarı / Vietnam Dongu
|1 RSD
|232,56700 VND
|5 RSD
|1.162,83500 VND
|10 RSD
|2.325,67000 VND
|20 RSD
|4.651,34000 VND
|50 RSD
|11.628,35000 VND
|100 RSD
|23.256,70000 VND
|250 RSD
|58.141,75000 VND
|500 RSD
|116.283,50000 VND
|1000 RSD
|232.567,00000 VND
|2000 RSD
|465.134,00000 VND
|5000 RSD
|1.162.835,00000 VND
|10000 RSD
|2.325.670,00000 VND
|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Sırp Dinarı
|1000 VND
|4,29984 RSD
|2000 VND
|8,59968 RSD
|5000 VND
|21,49920 RSD
|10000 VND
|42,99840 RSD
|20000 VND
|85,99680 RSD
|50000 VND
|214,99200 RSD
|100000 VND
|429,98400 RSD
|200000 VND
|859,96800 RSD
|500000 VND
|2.149,92000 RSD
|1000000 VND
|4.299,84000 RSD
|2000000 VND
|8.599,68000 RSD
|5000000 VND
|21.499,20000 RSD