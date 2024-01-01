50.000 Vietnam dongundan Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile VND → RSD çevirin

1,000₫ VND = 0,004344РСД RSD

03:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → RSD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RSD
1 VND → RSDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00440,0044
Düşük0,00420,0042
Ortalama0,00430,0043
Değişim1.55%3.29%
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1 VND → RSD istatistikleri

VND → RSD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0044, en düşük 0,0042 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0043 oldu. VND → RSD kurundaki değişiklik 1.55 değerindeydi.

VND → RSD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0044, en düşük 0,0042 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0043 oldu. VND → RSD kurundaki değişiklik 3.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - RSD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5350,9441,3381.389,721,40134,613154,095
1 AUD0,65210,6150,872905,4720,91322,552100,401
1 EUR1,061,62711,4181.472,761,48536,681163,3
1 SGD0,7471,1470,70511.038,381,04725,862115,138

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Sırp Dinarı
1000 VND4,34434 RSD
2000 VND8,68868 RSD
5000 VND21,72170 RSD
10000 VND43,44340 RSD
20000 VND86,88680 RSD
50000 VND217,21700 RSD
100000 VND434,43400 RSD
200000 VND868,86800 RSD
500000 VND2.172,17000 RSD
1000000 VND4.344,34000 RSD
2000000 VND8.688,68000 RSD
5000000 VND21.721,70000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Vietnam Dongu
1 RSD230,18500 VND
5 RSD1.150,92500 VND
10 RSD2.301,85000 VND
20 RSD4.603,70000 VND
50 RSD11.509,25000 VND
100 RSD23.018,50000 VND
250 RSD57.546,25000 VND
500 RSD115.092,50000 VND
1000 RSD230.185,00000 VND
2000 RSD460.370,00000 VND
5000 RSD1.150.925,00000 VND
10000 RSD2.301.850,00000 VND