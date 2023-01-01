250 Vietnam dongundan Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile VND → PKR çevirin

250 vnd
2.96 pkr

1.00000 VND = 0.01184 PKR

10:9 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

VND → PKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VND → 0 PKR
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vietnam dongu

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Pakistan Rupisi
1 VND0.01184 PKR
5 VND0.05920 PKR
10 VND0.11840 PKR
20 VND0.23680 PKR
50 VND0.59201 PKR
100 VND1.18402 PKR
250 VND2.96005 PKR
500 VND5.92010 PKR
1000 VND11.84020 PKR
2000 VND23.68040 PKR
5000 VND59.20100 PKR
10000 VND118.40200 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Vietnam Dongu
1 PKR84.45830 VND
5 PKR422.29150 VND
10 PKR844.58300 VND
20 PKR1689.16600 VND
50 PKR4222.91500 VND
100 PKR8445.83000 VND
250 PKR21114.57500 VND
500 PKR42229.15000 VND
1000 PKR84458.30000 VND
2000 PKR168916.60000 VND
5000 PKR422291.50000 VND
10000 PKR844583.00000 VND