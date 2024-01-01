Vietnam dongundan Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile VND → OMR çevirin

1.000 vnd
0,016 omr

1.00000 VND = 0.00002 OMR

01:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855471.0764589.34441.451111.653150.9480518.3605
1 GBP1.1689511.25835104.4421.696321.93251.1082221.463
1 USD0.928950.794691182.99911.348051.535740.8807517.0565
1 INR0.01119260.00957470.012048310.01624170.01850310.01061160.205502

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

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VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Umman Riyali
1 VND0.00002 OMR
5 VND0.00008 OMR
10 VND0.00016 OMR
20 VND0.00032 OMR
50 VND0.00079 OMR
100 VND0.00158 OMR
250 VND0.00394 OMR
500 VND0.00788 OMR
1000 VND0.01576 OMR
2000 VND0.03153 OMR
5000 VND0.07882 OMR
10000 VND0.15764 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Vietnam Dongu
1 OMR63435.90000 VND
5 OMR317179.50000 VND
10 OMR634359.00000 VND
20 OMR1268718.00000 VND
50 OMR3171795.00000 VND
100 OMR6343590.00000 VND
250 OMR15858975.00000 VND
500 OMR31717950.00000 VND
1000 OMR63435900.00000 VND
2000 OMR126871800.00000 VND
5000 OMR317179500.00000 VND
10000 OMR634359000.00000 VND