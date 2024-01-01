20.000 Vietnam dongundan Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile VND → NZD çevirin

1,000₫ VND = 0,00006686$ NZD

03:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → NZD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NZD
1 VND → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim2.23%2.75%
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1 VND → NZD istatistikleri

VND → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → NZD kurundaki değişiklik 2.23 değerindeydi.

VND → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → NZD kurundaki değişiklik 2.75 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - NZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3391.391,711,40234,618154,095
1 AUD0,65110,6150,872905,9340,91322,534100,308
1 EUR1,0591,62711,4181.474,241,48536,67163,235
1 SGD0,7471,1470,70511.039,41,04725,854115,086

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Yeni Zelanda Doları
1000 VND0,06686 NZD
2000 VND0,13371 NZD
5000 VND0,33429 NZD
10000 VND0,66857 NZD
20000 VND1,33714 NZD
50000 VND3,34286 NZD
100000 VND6,68572 NZD
200000 VND13,37144 NZD
500000 VND33,42860 NZD
1000000 VND66,85720 NZD
2000000 VND133,71440 NZD
5000000 VND334,28600 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Vietnam Dongu
1 NZD14.957,30000 VND
5 NZD74.786,50000 VND
10 NZD149.573,00000 VND
20 NZD299.146,00000 VND
50 NZD747.865,00000 VND
100 NZD1.495.730,00000 VND
250 NZD3.739.325,00000 VND
500 NZD7.478.650,00000 VND
1000 NZD14.957.300,00000 VND
2000 NZD29.914.600,00000 VND
5000 NZD74.786.500,00000 VND
10000 NZD149.573.000,00000 VND