100 bin Vietnam dongundan Yeni Zelanda dolarına
Reel döviz kuru ile VND → NZD çevirin
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
VND → NZD çevrim grafiği
1 VND = 0,00007 NZD
0
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
|1 VND → NZD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0001
|0,0001
|Düşük
|0,0001
|0,0001
|Ortalama
|0,0001
|0,0001
|Değişim
|2.23%
|2.75%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → NZD istatistikleri
VND → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → NZD kurundaki değişiklik 2.23 değerindeydi.
VND → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → NZD kurundaki değişiklik 2.75 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Yeni Zelanda Doları
|1000 VND
|0,06685 NZD
|2000 VND
|0,13369 NZD
|5000 VND
|0,33423 NZD
|10000 VND
|0,66846 NZD
|20000 VND
|1,33692 NZD
|50000 VND
|3,34229 NZD
|100000 VND
|6,68458 NZD
|200000 VND
|13,36916 NZD
|500000 VND
|33,42290 NZD
|1000000 VND
|66,84580 NZD
|2000000 VND
|133,69160 NZD
|5000000 VND
|334,22900 NZD
|Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Vietnam Dongu
|1 NZD
|14.959,80000 VND
|5 NZD
|74.799,00000 VND
|10 NZD
|149.598,00000 VND
|20 NZD
|299.196,00000 VND
|50 NZD
|747.990,00000 VND
|100 NZD
|1.495.980,00000 VND
|250 NZD
|3.739.950,00000 VND
|500 NZD
|7.479.900,00000 VND
|1000 NZD
|14.959.800,00000 VND
|2000 NZD
|29.919.600,00000 VND
|5000 NZD
|74.799.000,00000 VND
|10000 NZD
|149.598.000,00000 VND