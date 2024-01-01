100 bin Vietnam dongundan Nijerya nairasına
Reel döviz kuru ile VND → NGN çevirin
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VND → NGN çevrim grafiği
1 VND = 0,06774 NGN
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|1 VND → NGN
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0682
|0,0688
|Düşük
|0,0668
|0,0631
|Ortalama
|0,0674
|0,0667
|Değişim
|1.19%
|7.25%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → NGN istatistikleri
VND → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0682, en düşük 0,0668 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0674 oldu. VND → NGN kurundaki değişiklik 1.19 değerindeydi.
VND → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0688, en düşük 0,0631 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0667 oldu. VND → NGN kurundaki değişiklik 7.25 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Nijerya Nairası
|1000 VND
|67,74090 NGN
|2000 VND
|135,48180 NGN
|5000 VND
|338,70450 NGN
|10000 VND
|677,40900 NGN
|20000 VND
|1.354,81800 NGN
|50000 VND
|3.387,04500 NGN
|100000 VND
|6.774,09000 NGN
|200000 VND
|13.548,18000 NGN
|500000 VND
|33.870,45000 NGN
|1000000 VND
|67.740,90000 NGN
|2000000 VND
|135.481,80000 NGN
|5000000 VND
|338.704,50000 NGN
|Çevrim kurları Nijerya Nairası / Vietnam Dongu
|1 NGN
|14,76210 VND
|5 NGN
|73,81050 VND
|10 NGN
|147,62100 VND
|20 NGN
|295,24200 VND
|50 NGN
|738,10500 VND
|100 NGN
|1.476,21000 VND
|250 NGN
|3.690,52500 VND
|500 NGN
|7.381,05000 VND
|1000 NGN
|14.762,10000 VND
|2000 NGN
|29.524,20000 VND
|5000 NGN
|73.810,50000 VND
|10000 NGN
|147.621,00000 VND