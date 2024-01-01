2.000.000 Vietnam dongundan Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile VND → NGN çevirin

1,000₫ VND = 0,06774₦ NGN

03:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → NGN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NGN
1 VND → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06820,0688
Düşük0,06680,0631
Ortalama0,06740,0667
Değişim1.19%7.25%
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1 VND → NGN istatistikleri

VND → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0682, en düşük 0,0668 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0674 oldu. VND → NGN kurundaki değişiklik 1.19 değerindeydi.

VND → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0688, en düşük 0,0631 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0667 oldu. VND → NGN kurundaki değişiklik 7.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - NGN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3391.391,041,40234,618154,075
1 AUD0,65110,6150,872905,7060,91322,54100,318
1 EUR1,0591,62711,4181.473,531,48536,67163,205
1 SGD0,7471,1470,70511.038,91,04725,854115,072

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Nijerya Nairası
1000 VND67,74090 NGN
2000 VND135,48180 NGN
5000 VND338,70450 NGN
10000 VND677,40900 NGN
20000 VND1.354,81800 NGN
50000 VND3.387,04500 NGN
100000 VND6.774,09000 NGN
200000 VND13.548,18000 NGN
500000 VND33.870,45000 NGN
1000000 VND67.740,90000 NGN
2000000 VND135.481,80000 NGN
5000000 VND338.704,50000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Vietnam Dongu
1 NGN14,76210 VND
5 NGN73,81050 VND
10 NGN147,62100 VND
20 NGN295,24200 VND
50 NGN738,10500 VND
100 NGN1.476,21000 VND
250 NGN3.690,52500 VND
500 NGN7.381,05000 VND
1000 NGN14.762,10000 VND
2000 NGN29.524,20000 VND
5000 NGN73.810,50000 VND
10000 NGN147.621,00000 VND