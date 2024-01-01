200.000 Vietnam dongundan Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile VND → MXN çevirin

1,000₫ VND = 0,0007960Mex$ MXN

03:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → MXN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MXN
1 VND → MXNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00080,0008
Düşük0,00080,0008
Ortalama0,00080,0008
Değişim0.81%2.96%
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1 VND → MXN istatistikleri

VND → MXN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0008, en düşük 0,0008 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0008 oldu. VND → MXN kurundaki değişiklik 0.81 değerindeydi.

VND → MXN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0008, en düşük 0,0008 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0008 oldu. VND → MXN kurundaki değişiklik 2.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - MXN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3391.392,471,40234,633154,06
1 AUD0,65110,6150,872906,4280,91322,544100,285
1 EUR1,0591,62711,4181.474,971,48536,685163,19
1 SGD0,7471,1470,70511.039,821,04725,862115,043

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Meksika Pesosu
1000 VND0,79601 MXN
2000 VND1,59203 MXN
5000 VND3,98008 MXN
10000 VND7,96015 MXN
20000 VND15,92030 MXN
50000 VND39,80075 MXN
100000 VND79,60150 MXN
200000 VND159,20300 MXN
500000 VND398,00750 MXN
1000000 VND796,01500 MXN
2000000 VND1.592,03000 MXN
5000000 VND3.980,07500 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Vietnam Dongu
1 MXN1.256,26000 VND
5 MXN6.281,30000 VND
10 MXN12.562,60000 VND
20 MXN25.125,20000 VND
50 MXN62.813,00000 VND
100 MXN125.626,00000 VND
250 MXN314.065,00000 VND
500 MXN628.130,00000 VND
1000 MXN1.256.260,00000 VND
2000 MXN2.512.520,00000 VND
5000 MXN6.281.300,00000 VND
10000 MXN12.562.600,00000 VND