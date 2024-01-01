100 bin Vietnam dongundan Meksika pesosuna
Reel döviz kuru ile VND → MXN çevirin
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VND → MXN çevrim grafiği
1 VND = 0,00080 MXN
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|1 VND → MXN
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0008
|0,0008
|Düşük
|0,0008
|0,0008
|Ortalama
|0,0008
|0,0008
|Değişim
|0.81%
|2.96%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → MXN istatistikleri
VND → MXN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0008, en düşük 0,0008 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0008 oldu. VND → MXN kurundaki değişiklik 0.81 değerindeydi.
VND → MXN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0008, en düşük 0,0008 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0008 oldu. VND → MXN kurundaki değişiklik 2.96 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- ABD Doları
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- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
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- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
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- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Meksika Pesosu
|1000 VND
|0,79600 MXN
|2000 VND
|1,59199 MXN
|5000 VND
|3,97998 MXN
|10000 VND
|7,95995 MXN
|20000 VND
|15,91990 MXN
|50000 VND
|39,79975 MXN
|100000 VND
|79,59950 MXN
|200000 VND
|159,19900 MXN
|500000 VND
|397,99750 MXN
|1000000 VND
|795,99500 MXN
|2000000 VND
|1.591,99000 MXN
|5000000 VND
|3.979,97500 MXN
|Çevrim kurları Meksika Pesosu / Vietnam Dongu
|1 MXN
|1.256,29000 VND
|5 MXN
|6.281,45000 VND
|10 MXN
|12.562,90000 VND
|20 MXN
|25.125,80000 VND
|50 MXN
|62.814,50000 VND
|100 MXN
|125.629,00000 VND
|250 MXN
|314.072,50000 VND
|500 MXN
|628.145,00000 VND
|1000 MXN
|1.256.290,00000 VND
|2000 MXN
|2.512.580,00000 VND
|5000 MXN
|6.281.450,00000 VND
|10000 MXN
|12.562.900,00000 VND