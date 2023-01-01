10 Vietnam dongundan Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile VND → MRU çevirin

10 vnd
0,02 mru

1.00000 VND = 0.00157 MRU

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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VND → MRU çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VND → 0 MRU
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Vietnam dongundan Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vietnam dongu

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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plane
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Moritanya Ouguiyası
1 VND0.00157 MRU
5 VND0.00783 MRU
10 VND0.01565 MRU
20 VND0.03131 MRU
50 VND0.07827 MRU
100 VND0.15653 MRU
250 VND0.39133 MRU
500 VND0.78266 MRU
1000 VND1.56532 MRU
2000 VND3.13064 MRU
5000 VND7.82660 MRU
10000 VND15.65320 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Vietnam Dongu
1 MRU638.84900 VND
5 MRU3194.24500 VND
10 MRU6388.49000 VND
20 MRU12776.98000 VND
50 MRU31942.45000 VND
100 MRU63884.90000 VND
250 MRU159712.25000 VND
500 MRU319424.50000 VND
1000 MRU638849.00000 VND
2000 MRU1277698.00000 VND
5000 MRU3194245.00000 VND
10000 MRU6388490.00000 VND