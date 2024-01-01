Vietnam dongundan Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile VND → ILS çevirin

1.000 vnd
0,15 ils

1.00000 VND = 0.00015 ILS

01:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855531.0764589.34761.451221.653410.94812518.3621
1 GBP1.1688711.25825104.4371.696311.932651.1082321.4632
1 USD0.9290.794755183.00211.348151.535980.8808517.058
1 INR0.01119220.009575110.012047910.01624240.01850530.01061240.205513

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Yeni İsrail Şekeli
1 VND0.00015 ILS
5 VND0.00074 ILS
10 VND0.00148 ILS
20 VND0.00297 ILS
50 VND0.00742 ILS
100 VND0.01483 ILS
250 VND0.03708 ILS
500 VND0.07416 ILS
1000 VND0.14832 ILS
2000 VND0.29663 ILS
5000 VND0.74158 ILS
10000 VND1.48316 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Vietnam Dongu
1 ILS6742.36000 VND
5 ILS33711.80000 VND
10 ILS67423.60000 VND
20 ILS134847.20000 VND
50 ILS337118.00000 VND
100 ILS674236.00000 VND
250 ILS1685590.00000 VND
500 ILS3371180.00000 VND
1000 ILS6742360.00000 VND
2000 ILS13484720.00000 VND
5000 ILS33711800.00000 VND
10000 ILS67423600.00000 VND