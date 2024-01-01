500.000 Vietnam dongundan Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile VND → ILS çevirin

1,000₫ VND = 0,0001471₪ ILS

02:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → ILS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ILS
1 VND → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0002
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim-0.27%-1.46%
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1 VND → ILS istatistikleri

VND → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → ILS kurundaki değişiklik -0.27 değerindeydi.

VND → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → ILS kurundaki değişiklik -1.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - ILS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.393,551,40234,658154,205
1 AUD0,65110,6140,871906,8530,91322,553100,349
1 EUR1,0591,62711,4181.475,841,48536,704163,315
1 SGD0,7471,1480,70511.040,71,04725,882115,16

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Yeni İsrail Şekeli
1000 VND0,14709 ILS
2000 VND0,29417 ILS
5000 VND0,73543 ILS
10000 VND1,47085 ILS
20000 VND2,94170 ILS
50000 VND7,35425 ILS
100000 VND14,70850 ILS
200000 VND29,41700 ILS
500000 VND73,54250 ILS
1000000 VND147,08500 ILS
2000000 VND294,17000 ILS
5000000 VND735,42500 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Vietnam Dongu
1 ILS6.798,80000 VND
5 ILS33.994,00000 VND
10 ILS67.988,00000 VND
20 ILS135.976,00000 VND
50 ILS339.940,00000 VND
100 ILS679.880,00000 VND
250 ILS1.699.700,00000 VND
500 ILS3.399.400,00000 VND
1000 ILS6.798.800,00000 VND
2000 ILS13.597.600,00000 VND
5000 ILS33.994.000,00000 VND
10000 ILS67.988.000,00000 VND