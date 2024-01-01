200.000 Vietnam dongundan Yeni İsrail şekeline
Reel döviz kuru ile VND → ILS çevirin
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VND → ILS çevrim grafiği
1 VND = 0,00015 ILS
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|1 VND → ILS
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0001
|0,0002
|Düşük
|0,0001
|0,0001
|Ortalama
|0,0001
|0,0001
|Değişim
|-0.27%
|-1.46%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → ILS istatistikleri
VND → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → ILS kurundaki değişiklik -0.27 değerindeydi.
VND → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → ILS kurundaki değişiklik -1.46 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
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- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Yeni İsrail Şekeli
|1000 VND
|0,14709 ILS
|2000 VND
|0,29417 ILS
|5000 VND
|0,73543 ILS
|10000 VND
|1,47085 ILS
|20000 VND
|2,94170 ILS
|50000 VND
|7,35425 ILS
|100000 VND
|14,70850 ILS
|200000 VND
|29,41700 ILS
|500000 VND
|73,54250 ILS
|1000000 VND
|147,08500 ILS
|2000000 VND
|294,17000 ILS
|5000000 VND
|735,42500 ILS
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Vietnam Dongu
|1 ILS
|6.798,80000 VND
|5 ILS
|33.994,00000 VND
|10 ILS
|67.988,00000 VND
|20 ILS
|135.976,00000 VND
|50 ILS
|339.940,00000 VND
|100 ILS
|679.880,00000 VND
|250 ILS
|1.699.700,00000 VND
|500 ILS
|3.399.400,00000 VND
|1000 ILS
|6.798.800,00000 VND
|2000 ILS
|13.597.600,00000 VND
|5000 ILS
|33.994.000,00000 VND
|10000 ILS
|67.988.000,00000 VND