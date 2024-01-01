500.000 Vietnam dongundan Honduras lempirasına

Reel döviz kuru ile VND → HNL çevirin

1,000₫ VND = 0,0009934L HNL

02:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → HNL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HNL
1 VND → HNLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00100,0010
Düşük0,00100,0010
Ortalama0,00100,0010
Değişim-0.28%-0.17%
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1 VND → HNL istatistikleri

VND → HNL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0010, en düşük 0,0010 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0010 oldu. VND → HNL kurundaki değişiklik -0.28 değerindeydi.

VND → HNL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0010, en düşük 0,0010 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0010 oldu. VND → HNL kurundaki değişiklik -0.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - HNL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3391.393,471,40234,663154,2
1 AUD0,65110,6150,872906,940,91322,56100,361
1 EUR1,0591,62711,4181.475,751,48536,709163,31
1 SGD0,7471,1470,70511.040,561,04725,884115,148

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Honduras lempirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HNL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → HNL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Honduras Lempirası
1000 VND0,99341 HNL
2000 VND1,98682 HNL
5000 VND4,96706 HNL
10000 VND9,93411 HNL
20000 VND19,86822 HNL
50000 VND49,67055 HNL
100000 VND99,34110 HNL
200000 VND198,68220 HNL
500000 VND496,70550 HNL
1000000 VND993,41100 HNL
2000000 VND1.986,82200 HNL
5000000 VND4.967,05500 HNL
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Vietnam Dongu
1 HNL1.006,63000 VND
5 HNL5.033,15000 VND
10 HNL10.066,30000 VND
20 HNL20.132,60000 VND
50 HNL50.331,50000 VND
100 HNL100.663,00000 VND
250 HNL251.657,50000 VND
500 HNL503.315,00000 VND
1000 HNL1.006.630,00000 VND
2000 HNL2.013.260,00000 VND
5000 HNL5.033.150,00000 VND
10000 HNL10.066.300,00000 VND