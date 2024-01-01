200.000 Vietnam dongundan Honduras lempirasına
Reel döviz kuru ile VND → HNL çevirin
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VND → HNL çevrim grafiği
1 VND = 0,00099 HNL
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|1 VND → HNL
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0010
|0,0010
|Düşük
|0,0010
|0,0010
|Ortalama
|0,0010
|0,0010
|Değişim
|-0.28%
|-0.17%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → HNL istatistikleri
VND → HNL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0010, en düşük 0,0010 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0010 oldu. VND → HNL kurundaki değişiklik -0.28 değerindeydi.
VND → HNL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0010, en düşük 0,0010 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0010 oldu. VND → HNL kurundaki değişiklik -0.17 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Honduras lempirasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HNL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → HNL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Norveç Kronu
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Honduras Lempirası
|1000 VND
|0,99341 HNL
|2000 VND
|1,98682 HNL
|5000 VND
|4,96706 HNL
|10000 VND
|9,93411 HNL
|20000 VND
|19,86822 HNL
|50000 VND
|49,67055 HNL
|100000 VND
|99,34110 HNL
|200000 VND
|198,68220 HNL
|500000 VND
|496,70550 HNL
|1000000 VND
|993,41100 HNL
|2000000 VND
|1.986,82200 HNL
|5000000 VND
|4.967,05500 HNL
|Çevrim kurları Honduras Lempirası / Vietnam Dongu
|1 HNL
|1.006,63000 VND
|5 HNL
|5.033,15000 VND
|10 HNL
|10.066,30000 VND
|20 HNL
|20.132,60000 VND
|50 HNL
|50.331,50000 VND
|100 HNL
|100.663,00000 VND
|250 HNL
|251.657,50000 VND
|500 HNL
|503.315,00000 VND
|1000 HNL
|1.006.630,00000 VND
|2000 HNL
|2.013.260,00000 VND
|5000 HNL
|5.033.150,00000 VND
|10000 HNL
|10.066.300,00000 VND