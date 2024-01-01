50.000 Vietnam dongundan Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile VND → ETB çevirin

1,000₫ VND = 0,004784Br ETB

02:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → ETB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ETB
1 VND → ETBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00480,0049
Düşük0,00460,0043
Ortalama0,00480,0047
Değişim1.07%11.35%
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1 VND → ETB istatistikleri

VND → ETB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0048, en düşük 0,0046 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0048 oldu. VND → ETB kurundaki değişiklik 1.07 değerindeydi.

VND → ETB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0049, en düşük 0,0043 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0047 oldu. VND → ETB kurundaki değişiklik 11.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - ETB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3391.392,221,40234,65154,055
1 AUD0,65110,6150,872906,5440,91322,562100,313
1 EUR1,0591,62711,4181.474,991,48536,71163,205
1 SGD0,7471,1470,70511.040,11,04725,886115,091

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Etiyopya Birri
1000 VND4,78406 ETB
2000 VND9,56812 ETB
5000 VND23,92030 ETB
10000 VND47,84060 ETB
20000 VND95,68120 ETB
50000 VND239,20300 ETB
100000 VND478,40600 ETB
200000 VND956,81200 ETB
500000 VND2.392,03000 ETB
1000000 VND4.784,06000 ETB
2000000 VND9.568,12000 ETB
5000000 VND23.920,30000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Vietnam Dongu
1 ETB209,02800 VND
5 ETB1.045,14000 VND
10 ETB2.090,28000 VND
20 ETB4.180,56000 VND
50 ETB10.451,40000 VND
100 ETB20.902,80000 VND
250 ETB52.257,00000 VND
500 ETB104.514,00000 VND
1000 ETB209.028,00000 VND
2000 ETB418.056,00000 VND
5000 ETB1.045.140,00000 VND
10000 ETB2.090.280,00000 VND