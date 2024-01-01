100 bin Vietnam dongundan Etiyopya birrine
Reel döviz kuru ile VND → ETB çevirin
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VND → ETB çevrim grafiği
1 VND = 0,00478 ETB
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|1 VND → ETB
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0048
|0,0049
|Düşük
|0,0046
|0,0043
|Ortalama
|0,0048
|0,0047
|Değişim
|1.07%
|11.35%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → ETB istatistikleri
VND → ETB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0048, en düşük 0,0046 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0048 oldu. VND → ETB kurundaki değişiklik 1.07 değerindeydi.
VND → ETB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0049, en düşük 0,0043 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0047 oldu. VND → ETB kurundaki değişiklik 11.35 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Singapur Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Etiyopya Birri
|1000 VND
|4,78406 ETB
|2000 VND
|9,56812 ETB
|5000 VND
|23,92030 ETB
|10000 VND
|47,84060 ETB
|20000 VND
|95,68120 ETB
|50000 VND
|239,20300 ETB
|100000 VND
|478,40600 ETB
|200000 VND
|956,81200 ETB
|500000 VND
|2.392,03000 ETB
|1000000 VND
|4.784,06000 ETB
|2000000 VND
|9.568,12000 ETB
|5000000 VND
|23.920,30000 ETB
|Çevrim kurları Etiyopya Birri / Vietnam Dongu
|1 ETB
|209,02800 VND
|5 ETB
|1.045,14000 VND
|10 ETB
|2.090,28000 VND
|20 ETB
|4.180,56000 VND
|50 ETB
|10.451,40000 VND
|100 ETB
|20.902,80000 VND
|250 ETB
|52.257,00000 VND
|500 ETB
|104.514,00000 VND
|1000 ETB
|209.028,00000 VND
|2000 ETB
|418.056,00000 VND
|5000 ETB
|1.045.140,00000 VND
|10000 ETB
|2.090.280,00000 VND