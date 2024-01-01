10 Etiyopya birrinden Vietnam donguna
Reel döviz kuru ile ETB → VND çevirin
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ETB → VND çevrim grafiği
1 ETB = 208,14200 VND
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|1 ETB → VND
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|217,6950
|232,8240
|Düşük
|206,9520
|205,7380
|Ortalama
|210,0386
|213,7964
|Değişim
|-2.05%
|-9.14%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 ETB → VND istatistikleri
ETB → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 217,6950, en düşük 206,9520 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 210,0386 oldu. ETB → VND kurundaki değişiklik -2.05 değerindeydi.
ETB → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 232,8240, en düşük 205,7380 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 213,7964 oldu. ETB → VND kurundaki değişiklik -9.14 değerindeydi.
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Etiyopya birrinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Etiyopya Birri / Vietnam Dongu
|1 ETB
|208,14200 VND
|5 ETB
|1.040,71000 VND
|10 ETB
|2.081,42000 VND
|20 ETB
|4.162,84000 VND
|50 ETB
|10.407,10000 VND
|100 ETB
|20.814,20000 VND
|250 ETB
|52.035,50000 VND
|500 ETB
|104.071,00000 VND
|1000 ETB
|208.142,00000 VND
|2000 ETB
|416.284,00000 VND
|5000 ETB
|1.040.710,00000 VND
|10000 ETB
|2.081.420,00000 VND
|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Etiyopya Birri
|1000 VND
|4,80442 ETB
|2000 VND
|9,60884 ETB
|5000 VND
|24,02210 ETB
|10000 VND
|48,04420 ETB
|20000 VND
|96,08840 ETB
|50000 VND
|240,22100 ETB
|100000 VND
|480,44200 ETB
|200000 VND
|960,88400 ETB
|500000 VND
|2.402,21000 ETB
|1000000 VND
|4.804,42000 ETB
|2000000 VND
|9.608,84000 ETB
|5000000 VND
|24.022,10000 ETB