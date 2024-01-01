5 Etiyopya birrinden Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile ETB → VND çevirin

1,000Br ETB = 208,1₫ VND

20:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → VND çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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VND
1 ETB → VNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek217,6950232,8240
Düşük206,9520205,7380
Ortalama210,0386213,7964
Değişim-2.05%-9.14%
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1 ETB → VND istatistikleri

ETB → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 217,6950, en düşük 206,9520 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 210,0386 oldu. ETB → VND kurundaki değişiklik -2.05 değerindeydi.

ETB → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 232,8240, en düşük 205,7380 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 213,7964 oldu. ETB → VND kurundaki değişiklik -9.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - VND tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Vietnam Dongu
1 ETB208,14200 VND
5 ETB1.040,71000 VND
10 ETB2.081,42000 VND
20 ETB4.162,84000 VND
50 ETB10.407,10000 VND
100 ETB20.814,20000 VND
250 ETB52.035,50000 VND
500 ETB104.071,00000 VND
1000 ETB208.142,00000 VND
2000 ETB416.284,00000 VND
5000 ETB1.040.710,00000 VND
10000 ETB2.081.420,00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Etiyopya Birri
1000 VND4,80442 ETB
2000 VND9,60884 ETB
5000 VND24,02210 ETB
10000 VND48,04420 ETB
20000 VND96,08840 ETB
50000 VND240,22100 ETB
100000 VND480,44200 ETB
200000 VND960,88400 ETB
500000 VND2.402,21000 ETB
1000000 VND4.804,42000 ETB
2000000 VND9.608,84000 ETB
5000000 VND24.022,10000 ETB