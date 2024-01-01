2.000.000 Vietnam dongundan İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile VND → CHF çevirin

1,000₫ VND = 0,00003478SFr. CHF

01:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → CHF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CHF
1 VND → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00000,0000
Düşük0,00000,0000
Ortalama0,00000,0000
Değişim1.17%1.90%
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1 VND → CHF istatistikleri

VND → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. VND → CHF kurundaki değişiklik 1.17 değerindeydi.

VND → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. VND → CHF kurundaki değişiklik 1.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - CHF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3391.392,441,40234,645154,09
1 AUD0,65110,6140,871906,4090,91322,552100,305
1 EUR1,0591,62711,4181.475,081,48536,701163,24
1 SGD0,7471,1480,70511.040,261,04725,883115,117

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / İsviçre Frangı
1000 VND0,03478 CHF
2000 VND0,06955 CHF
5000 VND0,17388 CHF
10000 VND0,34776 CHF
20000 VND0,69552 CHF
50000 VND1,73881 CHF
100000 VND3,47761 CHF
200000 VND6,95522 CHF
500000 VND17,38805 CHF
1000000 VND34,77610 CHF
2000000 VND69,55220 CHF
5000000 VND173,88050 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Vietnam Dongu
1 CHF28.755,40000 VND
5 CHF143.777,00000 VND
10 CHF287.554,00000 VND
20 CHF575.108,00000 VND
50 CHF1.437.770,00000 VND
100 CHF2.875.540,00000 VND
250 CHF7.188.850,00000 VND
500 CHF14.377.700,00000 VND
1000 CHF28.755.400,00000 VND
2000 CHF57.510.800,00000 VND
5000 CHF143.777.000,00000 VND
10000 CHF287.554.000,00000 VND