Uganda şilininden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile UGX → XOF çevirin

1.000 ugx
157 xof

1.00000 UGX = 0.15738 XOF

00:43 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85521.076489.34791.45051.652310.947818.3571
1 GBP1.1693211.25865104.4761.696091.932071.1082821.4653
1 USD0.929050.794502183.00621.347551.535040.8805517.0542
1 INR0.01119220.00957160.012047310.01623430.0184930.01060820.205457

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Uganda şilininden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uganda şilini için en iyi döviz çiftleri

UGX → USD

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UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uganda Şilini / CFA Frangı BCEAO
1 UGX0.15738 XOF
5 UGX0.78691 XOF
10 UGX1.57382 XOF
20 UGX3.14764 XOF
50 UGX7.86910 XOF
100 UGX15.73820 XOF
250 UGX39.34550 XOF
500 UGX78.69100 XOF
1000 UGX157.38200 XOF
2000 UGX314.76400 XOF
5000 UGX786.91000 XOF
10000 UGX1573.82000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Uganda Şilini
1 XOF6.35398 UGX
5 XOF31.76990 UGX
10 XOF63.53980 UGX
20 XOF127.07960 UGX
50 XOF317.69900 UGX
100 XOF635.39800 UGX
250 XOF1588.49500 UGX
500 XOF3176.99000 UGX
1000 XOF6353.98000 UGX
2000 XOF12707.96000 UGX
5000 XOF31769.90000 UGX
10000 XOF63539.80000 UGX