500 Uganda şilininden CFA Frangı BEAC'ye

Reel döviz kuru ile UGX → XAF çevirin

500 ugx
84 xaf

1.00000 UGX = 0.16782 XAF

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

UGX → XAF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UGX → 0 XAF
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uganda şilininden CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uganda şilini

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Uganda Şilini / CFA Frangı BCEAO
1 UGX0.16782 XAF
5 UGX0.83911 XAF
10 UGX1.67822 XAF
20 UGX3.35644 XAF
50 UGX8.39110 XAF
100 UGX16.78220 XAF
250 UGX41.95550 XAF
500 UGX83.91100 XAF
1000 UGX167.82200 XAF
2000 UGX335.64400 XAF
5000 UGX839.11000 XAF
10000 UGX1678.22000 XAF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Uganda Şilini
1 XAF5.95870 UGX
5 XAF29.79350 UGX
10 XAF59.58700 UGX
20 XAF119.17400 UGX
50 XAF297.93500 UGX
100 XAF595.87000 UGX
250 XAF1489.67500 UGX
500 XAF2979.35000 UGX
1000 XAF5958.70000 UGX
2000 XAF11917.40000 UGX
5000 XAF29793.50000 UGX
10000 XAF59587.00000 UGX