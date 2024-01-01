Uganda şilininden Makau patacasına

Reel döviz kuru ile UGX → MOP çevirin

1.000 ugx
2,08 mop

1.00000 UGX = 0.00208 MOP

00:38 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551351.076389.3391.450371.651910.9478118.3539
1 GBP1.1694111.2586104.4711.696031.93171.1083721.4627
1 USD0.929150.794534183.00571.347551.53480.8806517.0528
1 INR0.01119330.009572040.012047410.01623440.01849030.01060950.205441

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uganda şilininden Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uganda şilini için en iyi döviz çiftleri

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uganda Şilini / Makau Patakası
1 UGX0.00208 MOP
5 UGX0.01040 MOP
10 UGX0.02080 MOP
20 UGX0.04161 MOP
50 UGX0.10401 MOP
100 UGX0.20803 MOP
250 UGX0.52006 MOP
500 UGX1.04012 MOP
1000 UGX2.08025 MOP
2000 UGX4.16050 MOP
5000 UGX10.40125 MOP
10000 UGX20.80250 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Uganda Şilini
1 MOP480.71200 UGX
5 MOP2403.56000 UGX
10 MOP4807.12000 UGX
20 MOP9614.24000 UGX
50 MOP24035.60000 UGX
100 MOP48071.20000 UGX
250 MOP120178.00000 UGX
500 MOP240356.00000 UGX
1000 MOP480712.00000 UGX
2000 MOP961424.00000 UGX
5000 MOP2403560.00000 UGX
10000 MOP4807120.00000 UGX