Uganda şilininden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile UGX → EGP çevirin

1.000 ugx
7,98 egp

1.00000 UGX = 0.00798 EGP

00:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11.534570.928951.346250.79434483.00541517.681.34755
1 AUD0.6516510.605370.8772840.51763454.0905988.9960.878131
1 EUR1.076451.6518811.449170.85510589.35121633.711.45057
1 SGD0.7428041.139880.6900510.59004261.65681127.341.00097

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Uganda şilininden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uganda şilini için en iyi döviz çiftleri

UGX → USD

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UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uganda Şilini / Mısır Lirası
1 UGX0.00798 EGP
5 UGX0.03990 EGP
10 UGX0.07980 EGP
20 UGX0.15960 EGP
50 UGX0.39900 EGP
100 UGX0.79800 EGP
250 UGX1.99501 EGP
500 UGX3.99002 EGP
1000 UGX7.98004 EGP
2000 UGX15.96008 EGP
5000 UGX39.90020 EGP
10000 UGX79.80040 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Uganda Şilini
1 EGP125.31300 UGX
5 EGP626.56500 UGX
10 EGP1253.13000 UGX
20 EGP2506.26000 UGX
50 EGP6265.65000 UGX
100 EGP12531.30000 UGX
250 EGP31328.25000 UGX
500 EGP62656.50000 UGX
1000 EGP125313.00000 UGX
2000 EGP250626.00000 UGX
5000 EGP626565.00000 UGX
10000 EGP1253130.00000 UGX