2.000 Mısır lirasından Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile EGP → UGX çevirin

1,000E£ EGP = 74,37Ush UGX

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → UGX çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UGX
1 EGP → UGXSon 30 günSon 90 gün
Yüksek75,422276,8783
Düşük73,930773,9307
Ortalama74,823375,7702
Değişim-1.35%-2.55%
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1 EGP → UGX istatistikleri

EGP → UGX kurunun performansı son 30 günde en yüksek 75,4222, en düşük 73,9307 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 74,8233 oldu. EGP → UGX kurundaki değişiklik -1.35 değerindeydi.

EGP → UGX kurunun performansı son 90 günde en yüksek 76,8783, en düşük 73,9307 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 75,7702 oldu. EGP → UGX kurundaki değişiklik -2.55 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - UGX tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Uganda Şilini
1 EGP74,37380 UGX
5 EGP371,86900 UGX
10 EGP743,73800 UGX
20 EGP1.487,47600 UGX
50 EGP3.718,69000 UGX
100 EGP7.437,38000 UGX
250 EGP18.593,45000 UGX
500 EGP37.186,90000 UGX
1000 EGP74.373,80000 UGX
2000 EGP148.747,60000 UGX
5000 EGP371.869,00000 UGX
10000 EGP743.738,00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Mısır Lirası
1 UGX0,01345 EGP
5 UGX0,06723 EGP
10 UGX0,13446 EGP
20 UGX0,26891 EGP
50 UGX0,67228 EGP
100 UGX1,34456 EGP
250 UGX3,36140 EGP
500 UGX6,72280 EGP
1000 UGX13,44560 EGP
2000 UGX26,89120 EGP
5000 UGX67,22800 EGP
10000 UGX134,45600 EGP