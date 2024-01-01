Tanzanya şilininden Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile TZS → UZS çevirin

1.000 tzs
4.919,07 uzs

1.00000 TZS = 4.91907 UZS

22:31 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.34611.3471.533620.79396618.945883.01170.9284
1 SGD0.74288711.000671.139310.58982714.074661.66830.68971
1 CAD0.742390.99933211.138550.58943314.065261.62710.689249
1 AUD0.652050.8777250.87831110.51770512.353654.12780.605376

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tanzanya şilininden Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Özbekistan Somu
1 TZS4.91907 UZS
5 TZS24.59535 UZS
10 TZS49.19070 UZS
20 TZS98.38140 UZS
50 TZS245.95350 UZS
100 TZS491.90700 UZS
250 TZS1229.76750 UZS
500 TZS2459.53500 UZS
1000 TZS4919.07000 UZS
2000 TZS9838.14000 UZS
5000 TZS24595.35000 UZS
10000 TZS49190.70000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Tanzanya Şilini
1 UZS0.20329 TZS
5 UZS1.01645 TZS
10 UZS2.03290 TZS
20 UZS4.06580 TZS
50 UZS10.16450 TZS
100 UZS20.32900 TZS
250 UZS50.82250 TZS
500 UZS101.64500 TZS
1000 UZS203.29000 TZS
2000 UZS406.58000 TZS
5000 UZS1016.45000 TZS
10000 UZS2032.90000 TZS