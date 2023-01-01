5000 Tanzanya şilininden Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile TZS → UZS çevirin

5.000 tzs
24.312,75 uzs

1.00000 TZS = 4.86255 UZS

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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TZS → UZS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 UZS
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Tanzanya şilininden Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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plane
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Özbekistan Somu
1 TZS4.86255 UZS
5 TZS24.31275 UZS
10 TZS48.62550 UZS
20 TZS97.25100 UZS
50 TZS243.12750 UZS
100 TZS486.25500 UZS
250 TZS1215.63750 UZS
500 TZS2431.27500 UZS
1000 TZS4862.55000 UZS
2000 TZS9725.10000 UZS
5000 TZS24312.75000 UZS
10000 TZS48625.50000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Tanzanya Şilini
1 UZS0.20565 TZS
5 UZS1.02826 TZS
10 UZS2.05653 TZS
20 UZS4.11306 TZS
50 UZS10.28265 TZS
100 UZS20.56530 TZS
250 UZS51.41325 TZS
500 UZS102.82650 TZS
1000 UZS205.65300 TZS
2000 UZS411.30600 TZS
5000 UZS1028.26500 TZS
10000 UZS2056.53000 TZS