1 Tanzanya şilininden Seyşeller rupisine
Reel döviz kuru ile TZS → SCR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Tanzanya Şilini
|1 SCR
|177.38500 TZS
|5 SCR
|886.92500 TZS
|10 SCR
|1773.85000 TZS
|20 SCR
|3547.70000 TZS
|50 SCR
|8869.25000 TZS
|100 SCR
|17738.50000 TZS
|250 SCR
|44346.25000 TZS
|500 SCR
|88692.50000 TZS
|1000 SCR
|177385.00000 TZS
|2000 SCR
|354770.00000 TZS
|5000 SCR
|886925.00000 TZS
|10000 SCR
|1773850.00000 TZS