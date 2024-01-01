10 bin Seyşeller rupisinden Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile SCR → TZS çevirin

10.000 scr
1.793.940 tzs

1,000₨ SCR = 179,4tzs TZS

14:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → TZS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → TZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek201,4500201,4500
Düşük178,5470178,5470
Ortalama190,3160189,5689
Değişim-5.85%-5.26%
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1 SCR → TZS istatistikleri

SCR → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 201,4500, en düşük 178,5470 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 190,3160 oldu. SCR → TZS kurundaki değişiklik -5.85 değerindeydi.

SCR → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 201,4500, en düşük 178,5470 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 189,5689 oldu. SCR → TZS kurundaki değişiklik -5.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,09291,4511,511,670,9420,75
1 GBP1,17611,284107,5231,7761,9641,10524,397
1 USD0,9160,779183,7731,3841,530,86119,008
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Tanzanya Şilini
1 SCR179,39400 TZS
5 SCR896,97000 TZS
10 SCR1.793,94000 TZS
20 SCR3.587,88000 TZS
50 SCR8.969,70000 TZS
100 SCR17.939,40000 TZS
250 SCR44.848,50000 TZS
500 SCR89.697,00000 TZS
1000 SCR179.394,00000 TZS
2000 SCR358.788,00000 TZS
5000 SCR896.970,00000 TZS
10000 SCR1.793.940,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Seyşeller Rupisi
1 TZS0,00557 SCR
5 TZS0,02787 SCR
10 TZS0,05574 SCR
20 TZS0,11149 SCR
50 TZS0,27872 SCR
100 TZS0,55743 SCR
250 TZS1,39358 SCR
500 TZS2,78717 SCR
1000 TZS5,57433 SCR
2000 TZS11,14866 SCR
5000 TZS27,87165 SCR
10000 TZS55,74330 SCR