1 شلن تنزاني إلى روبية سيشيلية

تحويل TZS إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

1 tzs
0.01 scr

1.000 TZS = 0.005569 SCR

Mid-market exchange rate at 00:25
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أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٧٨١١٨٫٦٧٨٨٢٫٧٨٣٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠٢٤٦٢٫١٥٧٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢١٠٫٥٧٩١٣٫٨٤٤٦١٫٣٦٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩٢1٠٫٥١٧١٢٫٣٤٦٥٤٫٧٢٠٫٦٠٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / روبية سيشيل
1 TZS٠٫٠٠٥٥٧ SCR
5 TZS٠٫٠٢٧٨٥ SCR
10 TZS٠٫٠٥٥٦٩ SCR
20 TZS٠٫١١١٣٨ SCR
50 TZS٠٫٢٧٨٤٦ SCR
100 TZS٠٫٥٥٦٩١ SCR
250 TZS١٫٣٩٢٢٨ SCR
500 TZS٢٫٧٨٤٥٦ SCR
1000 TZS٥٫٥٦٩١٢ SCR
2000 TZS١١٫١٣٨٢٤ SCR
5000 TZS٢٧٫٨٤٥٦٠ SCR
10000 TZS٥٥٫٦٩١٢٠ SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / الشلن التنزاني
1 SCR١٧٩٫٥٦٢٠٠ TZS
5 SCR٨٩٧٫٨١٠٠٠ TZS
10 SCR١٬٧٩٥٫٦٢٠٠٠ TZS
20 SCR٣٬٥٩١٫٢٤٠٠٠ TZS
50 SCR٨٬٩٧٨٫١٠٠٠٠ TZS
100 SCR١٧٬٩٥٦٫٢٠٠٠٠ TZS
250 SCR٤٤٬٨٩٠٫٥٠٠٠٠ TZS
500 SCR٨٩٬٧٨١٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 SCR١٧٩٬٥٦٢٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 SCR٣٥٩٬١٢٤٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 SCR٨٩٧٬٨١٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 SCR١٬٧٩٥٬٦٢٠٫٠٠٠٠٠ TZS