2000 Yeni Tayvan dolarından Yemen riyaline
Reel döviz kuru ile TWD → OMR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni Tayvan dolarından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Umman Riyali / Yeni Tayvan Doları
|1 OMR
|83.75480 TWD
|5 OMR
|418.77400 TWD
|10 OMR
|837.54800 TWD
|20 OMR
|1675.09600 TWD
|50 OMR
|4187.74000 TWD
|100 OMR
|8375.48000 TWD
|250 OMR
|20938.70000 TWD
|500 OMR
|41877.40000 TWD
|1000 OMR
|83754.80000 TWD
|2000 OMR
|167509.60000 TWD
|5000 OMR
|418774.00000 TWD
|10000 OMR
|837548.00000 TWD