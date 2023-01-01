10 Yeni Tayvan dolarından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile TWD → OMR çevirin

10 twd
0,119 omr

1.00000 TWD = 0.01194 OMR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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TWD → OMR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TWD → 0 OMR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yeni Tayvan dolarından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni Tayvan doları

TWD → USD

TWD → SGD

TWD → GBP

TWD → CAD

TWD → AUD

TWD → HKD

TWD → JPY

TWD → EUR

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plane
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Umman Riyali
1 TWD0.01194 OMR
5 TWD0.05970 OMR
10 TWD0.11940 OMR
20 TWD0.23879 OMR
50 TWD0.59698 OMR
100 TWD1.19396 OMR
250 TWD2.98490 OMR
500 TWD5.96980 OMR
1000 TWD11.93960 OMR
2000 TWD23.87920 OMR
5000 TWD59.69800 OMR
10000 TWD119.39600 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Yeni Tayvan Doları
1 OMR83.75480 TWD
5 OMR418.77400 TWD
10 OMR837.54800 TWD
20 OMR1675.09600 TWD
50 OMR4187.74000 TWD
100 OMR8375.48000 TWD
250 OMR20938.70000 TWD
500 OMR41877.40000 TWD
1000 OMR83754.80000 TWD
2000 OMR167509.60000 TWD
5000 OMR418774.00000 TWD
10000 OMR837548.00000 TWD