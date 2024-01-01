Tonga pa'angasından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile TOP → LKR çevirin

1.000 top
133.274 lkr

1.00000 TOP = 133.27400 LKR

23:10 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548151.0774589.42861.450521.650880.9479318.3661
1 GBP1.1698411.26045104.6181.696881.931281.1089321.4855
1 USD0.928050.793367183.00021.346251.532210.8797517.0459
1 INR0.01118210.009558620.012048210.01621980.01846040.01059940.205372

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Tonga pa'angasından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TOP → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tonga pa'angası için en iyi döviz çiftleri

TOP → USD

TOP → EUR

TOP → GBP

TOP → INR

TOP → JPY

TOP → RUB

TOP → AUD

TOP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Sri Lanka Rupisi
1 TOP133.27400 LKR
5 TOP666.37000 LKR
10 TOP1332.74000 LKR
20 TOP2665.48000 LKR
50 TOP6663.70000 LKR
100 TOP13327.40000 LKR
250 TOP33318.50000 LKR
500 TOP66637.00000 LKR
1000 TOP133274.00000 LKR
2000 TOP266548.00000 LKR
5000 TOP666370.00000 LKR
10000 TOP1332740.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Tonga Pa'angası
1 LKR0.00750 TOP
5 LKR0.03752 TOP
10 LKR0.07503 TOP
20 LKR0.15007 TOP
50 LKR0.37517 TOP
100 LKR0.75033 TOP
250 LKR1.87583 TOP
500 LKR3.75167 TOP
1000 LKR7.50333 TOP
2000 LKR15.00666 TOP
5000 LKR37.51665 TOP
10000 LKR75.03330 TOP